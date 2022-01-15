Altay'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor!

Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Altay-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.



Ligde 13 haftadır galip gelemeyen ve hafta içinde teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, cuma günü teknik direktörlük için görüştüğü Çağdaş Atan'la anlaşamadı.



Altay'da Andre Poko, Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunuyor.





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