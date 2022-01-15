Altay'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor!

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor!
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15 Ocak 2022 14:42
Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Altay-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde 13 haftadır galip gelemeyen ve hafta içinde teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, cuma günü teknik direktörlük için görüştüğü Çağdaş Atan'la anlaşamadı.

Altay'da Andre Poko, Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunuyor.

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