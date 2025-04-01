Altay'ın 43'lük forveti Murat suskun

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay'da profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu olan 43 yaşındaki Murat Uluç, sezonun ikinci yarısında gol orucuna girdi. Son golünü 8 Aralık'taki Kepezspor deplasmanında kaydeden tecrübeli forvet daha sonra çıktığı 12 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı. Bu periyotta 9 kez ilk 11'de yer alıp, 2 kez oyuna sonradan giren Murat, skora katkı sağlayamadı.



Bu sezon sarı kart cezalısı olduğu Kastamonuspor deplasmanı dışında oynanan 27 maçın hepsinde görev yapan kaptan Murat, 16 kez ilk 11'de şans bulup 1585 dakika süre aldı.



Ligde Sincan Belediyesi Ankaraspor (D), Fethiyespor ve Kepezspor (D) olmak üzere 3 kez rakip fileleri sarsan usta krampon fazla skor üretemese de sahada gösterdiği mücadele ile Altaylı taraftarlardan bol bol alkış topladı.



