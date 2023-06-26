Altay'da olası lisans tehlikesi

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay'ın geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da Ulusal Kulüp Lisansı alamama tehlikesi bulunuyor. Alacaklarını ödeyemediği eski yabancı futbolcularıyla FIFA'da davalık olan transfer yasaklısı siyah-beyazlılar, gerekli kriterleri yerine getirememesi nedeniyle geçen sezon 3 puan silme cezası almıştı. İzmir temsilcisinin yine aynı tehlike ile karşı karşıya kaldığı ifade edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelerken, şimdiye kadar 2023-24 sezonu için Süper Lig, 1'inci ve 2'nci Lig'deki 31 kulüp lisans aldı. Lisans alamayan Altay gibi kulüplere para cezası ve 30 günlük ek süre verildi.











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