Altay'da Deniz Kadah takıma katıldı

Transfer yasağı süren Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da forvet oyuncusu Deniz Kadah da takıma katıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Deniz Kadah takıma katıldı
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07 Temmuz 2023 13:33
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren Altay'da santrfor Deniz Kadah da takıma katıldı.

Transfer yasağının sürdüğü siyah-beyazlılarda mevcut kadroyu korumak için iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve İbrahim Öztürk'ten sonra Deniz'i de yuvada tuttu.Özgür ve Ceyhun'un kontratlarını 1'er yıl uzatan İzmir temsilcisi, İbrahim ve Deniz'le de nikah tazeleyecek.

Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon ilk 12 karşılaşmada görev yapamayan gurbetçi futbolcu, ilk kez 13'üncü haftadaki Altınordu derbisinde şans bulmuştu. Altay formasıyla 2022-23'te 18 karşılaşmada 7 kez ilk 11'de şans bulup toplam 739 dakika sahada kalan Deniz 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Altay'da 4'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan 37 yaşındaki deneyimli forvet, siyah-beyazlı formayla toplam 7 kez rakip fileleri sarstı.

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