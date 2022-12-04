Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile Boluspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Altay, 5-1'lik skorla kazandı.
Altay'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Salih Sarıkaya, 23. dakikada Eren Erdoğan, 40. dakikada İbrahim Öztürk, 89. dakikada Marco Paixao ve 90+2. dakikada Zeki Yıldırım attı. Boluspor'un tek golü 27. dakikada Ibrahima Balde'den geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Altay, 21 puana yükseldi. Boluspor ise 25 puanda kaldı.
Altay gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Boluspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan, Kamil Çetin, Murat Altan
Altay: Mustafa Çalışkan, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 81 Arda Gezer), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 86 Mehmet Gündüz), Naderi (Dk. 90+3 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü (Dk. 86 Yusuf Tekin), Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç)
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş (Dk. 82 Posmac), Bülent Cevahir, Ngandu (Dk. 59 Furkan Demir), Landel (Dk. 65 Arda Köksal), Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Balde
Goller: Dk. 14 Salih Sarıkaya, Dk. 23 Eren Erdoğan, Dk. 40 İbrahim Öztürk, Dk. 89 Paixao (Penaltıdan), Dk. 90+3 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 27 Balde (Dyorex Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 82 Oulare (Dyorex Boluspor)
Altay'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Salih Sarıkaya, 23. dakikada Eren Erdoğan, 40. dakikada İbrahim Öztürk, 89. dakikada Marco Paixao ve 90+2. dakikada Zeki Yıldırım attı. Boluspor'un tek golü 27. dakikada Ibrahima Balde'den geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Altay, 21 puana yükseldi. Boluspor ise 25 puanda kaldı.
Altay gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Boluspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan, Kamil Çetin, Murat Altan
Altay: Mustafa Çalışkan, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 81 Arda Gezer), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 86 Mehmet Gündüz), Naderi (Dk. 90+3 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü (Dk. 86 Yusuf Tekin), Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç)
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş (Dk. 82 Posmac), Bülent Cevahir, Ngandu (Dk. 59 Furkan Demir), Landel (Dk. 65 Arda Köksal), Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Balde
Goller: Dk. 14 Salih Sarıkaya, Dk. 23 Eren Erdoğan, Dk. 40 İbrahim Öztürk, Dk. 89 Paixao (Penaltıdan), Dk. 90+3 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 27 Balde (Dyorex Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 82 Oulare (Dyorex Boluspor)
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