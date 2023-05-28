Altay Bayındır için geri sayım başladı

Nisan ayında belinde yaşadığı problemle takımdan ayrı kalan ve ameliyat olmasına karar verilen Altay Bayındır takımla çalışmalara başlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır için geri sayım başladı
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28 Mayıs 2023 10:43
Bel fıtığı ameliyatı sonrası sahaya inen Altay Bayındır, artık gelecek sezonu bekliyor. Geçtiğimiz nisan ayında ameliyat olan Fenerbahçe'nin kaptanı, başarılı bir tedavi süreci geçirmişti.

İRFANCAN'LA YAKINDAN İLGİLENDİ

Tecrübeli file bekçisinin, önümüzdeki günlerde de takımla birlikte idmanlara başlamasının beklendiği öğrenildi. Altay, takımından uzak kalsa da özellikle yerine eldivenleri giyen İrfan Can Eğribayat ve yedeği Ertuğrul Çetin'le yakından ilgileniyor.

BU SEZON 40 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi bu sezon 40 maça çıkarken bu maçlarda 45 gol yedi ve 14 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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