Altay Bayındır: "Beni desteklerlerse her şeyimi veririm"

Manchester United'ın Newport ile karşı karşıya geldiği maçta ilk kez forma giyen Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay Bayındır: 'Beni desteklerlerse her şeyimi veririm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 22:35
Manchester United'ın Newport ile karşı karşıya geldiği maçta ilk kez forma giyen Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından konuştu.

Altay Bayındır yaptığı açıklamada, "Yeni ailem burasıymış gibi hissediyorum. Herkesin beni desteklediğini görüyorum. Eğer beni desteklerlerse her maçta her şeyimi veririm." dedi.

Altay Bayındır ayrıca, "Destek tüm oyuncular için önemlidir. Bu duyguyu anlatamam. Manchester United gibi büyük bir kulüpte forma giyen ilk Türk oyuncu oldum. Her gün kendime nasıl gelişebilirim sorusunu soruyorum" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'ın ilk kez forma giydiği maçta Manchester United, Newport'u 4-2 mağlup etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery