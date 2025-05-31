31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
16:00
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
16:00
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
19:00
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
19:00
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
19:30
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
17:00
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
19:45
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
17:00
31 Mayıs
Moss-Start
17:00
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
17:00
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
17:00
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
17:00
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
17:00
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
0-011'
31 Mayıs
Haka-VPS
17:00
31 Mayıs
Oulu-SJK
17:00
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
19:00
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
16:00
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
16:00
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
16:00
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
16:00
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Altay'a Alhassan şoku

Altay, Alhassan'ın yetiştiricilik bedelini kulübüne ödemediği gerekçesiyle FIFA tarafından 6 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

calendar 31 Mayıs 2025 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 14:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'a Alhassan şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig'e düşen Altay'ın yeni yönetimi göreve başlar başlamaz FIFA'dan gelen ihtarla şok yaşadı. Yönetim, eski Nijeryalı futbolcu Adamu Alhassan'ın futbola başladığı kulübü Kano Pillars'a 30 gün içinde 78 bin Euro yetiştiricilik ücreti ödemeze, siyah-beyazlılar FIFA'dan 6 puan silme cezası alacak. Altay'ın karara 5 gün içinde itiraz etmemesi halinde kararın kesinleşeceği ve 1 aylık süreçte ödeme yapılmazsa puan silme cezasının uygulanacağı bildirildi. Futbolcu avukatının talep etmesi durumunda FIFA Disiplin Komitesi'nin daha ağır yaptırımlar uygulayarak küme düşme cezası da verebileceği vurgulandı.

İzmir temsilcisin 1'inci Lig'de küme düştüğü 2023-24 sezonunda Alhassan'a olan borcu nedeniyle 6 puanı silinmişti. Altay'ın 2019-20 sezonunda transfer ettiği Nijeryalı Alhassan, 1'inci Lig'de 13, kupada 3 müsabakada forma giydi. İzmir ekibinden ayrıldıktan sonra Menemen FK ve Ankara Keçiörengücü'nde oynayıp daha sonra Makedonya'da Gostivar ve Shkendija kulüplerinde görev yapan 24 yaşındaki ön libero, Nijerya U20 Milli Takımı'nda da oynadı. Altay'ın FIFA'da davalık 23 dosyası bulunuyor. Borçları yüzünden uçurumun kenarında olan transfer yasaklısı siyah-beyazlıların eski yabancı oyuncularına yaklaşık 11 milyon Euro borcu olduğu belirtiliyor.


YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.