Alperen Uysal, Manisa'ya dönüyor

1'inci Lig'de sezonun başlamasına 1 hafta kala transferde atağa kalkıp İspanyol 10 numara Dani Ramirez ve Nijeryalı kanat oyuncusu Bede Osuji'yle sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü eski kalecisi Alperen Uysal'ı da yuvaya döndürüyor.



Şimdiye kadar 5 transfer yapan siyah-beyazlı ekibin 30 yaşındaki file bekçisiyle söz kestiği öğrenildi. Geçen sezon ilk yarıda ve ikinci yarının başında 21 maçta Manisa FK kalesini koruyan, ardından ara transferin sonunda Şanlıurfaspor'a giden kaleci imza atacak.



Manisa FK'da sezon öncesi Bolu kampı da sona erdi. Manisa ekibi pazartesi gününden itibaren tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.





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