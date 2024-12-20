Alperen Şengün'den yine harika performans!

Houston Rocket forması giyen Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşılaşmasında yine öne çıkan bir performans ortaya koydu.
Alperen, takımının 133-113 kazandığı maçta 34.9 dakika süre buldu. Performansıyla NBA Kupası ilk 5'inde de yer alan milli basketbolcu, New Orleans Pelicans karşılaşmasını ise 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı.
NBA'de sonuçlar şu şekilde:
Detroit 119-126 Utah
Orlando 99-105 Oklahoma
Washington 123-114 Charlotte
Boston 108-117 Chicago
Toronto 94-101 Brooklyn
Memphis 144-93 Golden State
San Antonio 133-126 Atlanta
Dallas 95-118 LA Clippers
Phoenix 111-120 Indiana
Minnesota 107-133 New York
Alperen, takımının 133-113 kazandığı maçta 34.9 dakika süre buldu. Performansıyla NBA Kupası ilk 5'inde de yer alan milli basketbolcu, New Orleans Pelicans karşılaşmasını ise 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı.
NBA'de sonuçlar şu şekilde:
Detroit 119-126 Utah
Orlando 99-105 Oklahoma
Washington 123-114 Charlotte
Boston 108-117 Chicago
Toronto 94-101 Brooklyn
Memphis 144-93 Golden State
San Antonio 133-126 Atlanta
Dallas 95-118 LA Clippers
Phoenix 111-120 Indiana
Minnesota 107-133 New York
🏀 23 sayı
💪 9 ribaund
🅰️ 7 asist
🎯 10/14 saha içi isabeti
🇹🇷Alperen Şengün'ün New Orleans Pelicans karşısındaki performansı pic.twitter.com/xfFmOtjGS0
— Sporxtv (@sporxtv) December 20, 2024