Alperen Şengün'den yine harika performans!

Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşılaşmasını 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alperen Şengün'den yine harika performans!
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20 Aralık 2024 08:16
Houston Rocket forması giyen Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşılaşmasında yine öne çıkan bir performans ortaya koydu.

Alperen, takımının 133-113 kazandığı maçta 34.9 dakika süre buldu. Performansıyla NBA Kupası ilk 5'inde de yer alan milli basketbolcu, New Orleans Pelicans karşılaşmasını ise 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

NBA'de sonuçlar şu şekilde:

Detroit 119-126 Utah
Orlando 99-105 Oklahoma
Washington 123-114 Charlotte
Boston 108-117 Chicago
Toronto 94-101 Brooklyn
Memphis 144-93 Golden State
San Antonio 133-126 Atlanta
Dallas 95-118 LA Clippers
Phoenix 111-120 Indiana
Minnesota 107-133 New York

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