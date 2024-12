Alperen Şengün'den yine harika performans!

🏀 23 sayı

Houston Rocket forması giyen Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşılaşmasında yine öne çıkan bir performans ortaya koydu.Alperen, takımının 133-113 kazandığı maçta 34.9 dakika süre buldu. Performansıyla NBA Kupası ilk 5'inde de yer alan milli basketbolcu, New Orleans Pelicans karşılaşmasını ise 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle tamamladı.Detroit 119-126 UtahOrlando 99-105 OklahomaWashington 123-114 CharlotteBoston 108-117 ChicagoToronto 94-101 BrooklynMemphis 144-93 Golden StateSan Antonio 133-126 AtlantaDallas 95-118 LA ClippersPhoenix 111-120 IndianaMinnesota 107-133 New York