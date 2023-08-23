Alman efsaneden Neymar'a ağır eleştiri!

Alman efsane futbolcu Paul Breitner, Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Neymar ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Alman efsaneden Neymar'a ağır eleştiri!
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23 Ağustos 2023 16:43
Alman efsane futbolcu Paul Breitner, Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Neymar ile ilgili açıklamada bulundu.

Paul Breitner yaptığı açıklamada, "Hareketleriyle son yılların en büyük aktörlerinden biri olan Bay Neymar'ı transfer ettiğiniz için teşekkür ederiz. O, sadece tiyatro yapan mükemmel futbolculardan biri." dedi.

Efsane oyuncu ayrıca, "O çok sinsi bir futbolcu. Artık ona katlanmak zorunda kalmadığınız için şükretmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Barcelona'dan ayrılıp 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Brezilyalı Fransa ekibinde istediğini veremedi.

Yıldız oyuncu, yıllık 100 milyon euro maaşla Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.

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