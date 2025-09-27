27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
0-028'
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
1-167'
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-00'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
0-00'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-00'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
0-00'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
1-228'
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Allegri: "Napoli şampiyonluğun favorisi"

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Napoli maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Eylül 2025 15:19 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 15:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Allegri: 'Napoli şampiyonluğun favorisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 5. haftasında evinde Napoli'yi ağırlayacak olan Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ KONUMUNDALAR"

Napoli'nin şampiyonluk için favori konumda olduğunu ifade eden 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçen sezon hak ederek şampiyonluğu kazanan bir takıma karşı oynayacağız. Napoli güçlü bir transfer dönemi geçirdi ve bence bu sezon da şampiyonluğun favorisi konumundalar. Harika bir maç olacak." sözlerini kullandı.

Leao'nun sağlık durumu hakkında konuşan Allegri, "Bu sezonun ilk büyük maçı olacak ve bizim için ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Kendimizi iyi hissediyoruz, Rafael Leao iyileşti." dedi.

İtalyan çalıştırıcı, amaçlarının gelecek sezon Milan'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Amacımız Milan'ı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne götürmek. Haftada bir maç hazırlığı yapmak yerine her üç günde bir maç oynamayı tercih ederim. Önümüzde hala 34 maç ve 102 puan var. Adım adım ilerlememiz, dengemizi korumamız gerekiyor. Milan için galibiyetler normaldir, mağlubiyetler istisna olmalı."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
