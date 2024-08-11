Allan Saint-Maximin asistle başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sezona hızlı başladı.
Sarı-lacivertlilerin transferi için yoğun çaba harcadığı ve büyük beklentiyle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, ilk lig maçında performansıyla beğeni topladı.
Fransız futbolcu, Dzeko'nun attığı ilk golde şık bir pasla takım arkadaşını golle buluşturmayı bildi.
Sarı-lacivertlilerin transferi için yoğun çaba harcadığı ve büyük beklentiyle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, ilk lig maçında performansıyla beğeni topladı.
Fransız futbolcu, Dzeko'nun attığı ilk golde şık bir pasla takım arkadaşını golle buluşturmayı bildi.
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