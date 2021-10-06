Allahyar Sayyadmanesh için transfer açıklaması

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve şu anda Ukrayna Ligi ekiplerinden Zorya'da kiralık forma giyen Allahyar Sayyadmanesh için önemli bir açıklama geldi.

Haber; Sabah
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Allahyar Sayyadmanesh için transfer açıklaması
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06 Ekim 2021 14:00
Allahyar Sayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh
Fenerbahçe
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh, kiralık forma giydiği Zorya'da önemli işler yapıyor. Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonlu (3.5 milyon euro) Zorya'ya gönderdiği Allahyar, genç yaşında karşın oynadığı futbolla göz dolduruyor.

Bununla beraber Allahyar Sayyadmanesh için önemli bir iddia gündeme gelmişti. Ocak ayında Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonunun ödenmesi beklenen Allahyar için, Shakhtar Donetsk iddiaları ortaya atılmıştı.

TRANSFER OLACAK MI?

Şu anda bir forvete ihtiyacı olduğu bilinen Shakhtar'ın, Allahyar'a olan ilgisi hakkında konuşan Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, konuya ilişkin son noktayı koydu. İşte o sözler...

"Sayyadmanesh'in Shakhtar'a transfer olmayacağından fazlasıyla eminim. Öncelikle şunu söylemeliyim, o net bir santrfor değil. O, derinlere oynamasını seviyor. Ancak, Shakhtar'ın net bir golcüye ihtiyacı var.

Shakhtar'ın derinlemesine oynayabilen yeterince futbolcusu var. Brezilyalı hücumcuları var ve sahada iyi işler yapıyorlar. Ancak dediğim gibi Shakhtar'ın, merkez santrfora ihtiyacı var.

"KANATTAN OYNUYOR, İYİ TOP SÜRÜYOR, HIZLI..."

Sayyadmanesh açık alanlarda oynamayı seviyor. Kanattan gelebiliyor, iyi top sürüyor ve süratiyle, rakiplerini geçebiliyor. Ancak, ceza sahası içinde Traore kadar yararlı olup olmayacağından emin değilim." 


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