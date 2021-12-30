Allahyar Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladığı ve orada müthiş bir çıkış yakalayan Allahyar Sayydamanesh, sarı-lacivertli takıma geri dönüyor.

, Fotoğraf; AA
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Allahyar Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
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30 Aralık 2021 10:00
Allahyar Sayyadmanesh
Allahyar Sayyadmanesh
Fenerbahçe
Ukrayna ekibi Zorya'da müthiş bir çıkış yakalayan Allahyar yeni yıldan itibaren Fenerbahçe'ye geri dönecek.

İranlı oyuncu, geçen sezon Ukrayna'nın Zorya Lugansk takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştı. Allahyar, burada başarılı bir dönem geçirdi. Genç forvet, Zorya ile çıktığı toplam 50 resmi maçta 15 gol atıp, 7 asist yaptı.

"ARTIK KENDİMİ FENERBAHÇE'DE GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Allahyar'ın Zorya ile olan sözleşmesi 31 Aralık Cuma günü bitecek ve yeni yıldan itibaren Sarı-Lacivertliler'e dönüş yapacak. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen İranlı oyuncu, "Önemli tecrübeler kazandım. Artık Fenerbahçe'de kendimi göstermek istiyorum" dedi. 

 

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