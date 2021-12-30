Allahyar Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Ukrayna ekibi Zorya'da müthiş bir çıkış yakalayan Allahyar yeni yıldan itibaren Fenerbahçe'ye geri dönecek.İranlı oyuncu, geçen sezon Ukrayna'nın Zorya Lugansk takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştı. Allahyar, burada başarılı bir dönem geçirdi. Genç forvet, Zorya ile çıktığı toplam 50 resmi maçta 15 gol atıp, 7 asist yaptı.Allahyar'ın Zorya ile olan sözleşmesi 31 Aralık Cuma günü bitecek ve yeni yıldan itibaren Sarı-Lacivertliler'e dönüş yapacak. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen İranlı oyuncu, "Önemli tecrübeler kazandım. Artık Fenerbahçe'de kendimi göstermek istiyorum" dedi.