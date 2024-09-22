Aliağa Petkimspor yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek

Elemelerde 3 maçını da kazanan Aliağa Petkimspor, normal sezonda mücadele edecek 4. Türk takımı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aliağa Petkimspor yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2024 13:30
Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 maçını da kazanan Aliağa Petkimspor, normal sezonda yer alacak 4. Türk temsilcisi oldu.

Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan elemelerde ilk maçında Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u 92-72, çeyrek finalde Fransa'dan Cholet'i 76-70 ve dünkü finalde Yunan temsilcisi PAOK'u 79-69 mağlup eden Aliağa Petkimspor, ilk kez yer aldığı Avrupa Kupalarında yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etme hakkını kazandı.

Organizasyonda diğer İzmir temsilcisi Karşıyaka, Galatasaray ve Manisa Basket'ten sonra 4. Türk takımı olarak yer alacak Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda mücadele edecek.

İzmir temsilcisinin grubunda son şampiyon İspanyol Unicaja'nın yanı sıra Belçika'dan Filou Oostende ve Polonya'dan King Szczecin yer alıyor.

Aliağa Petkimspor'un ilk açıklanan maç programı şöyle:

1 Ekim Salı: King Szczecin-Aliağa Petkimspor

9 Ekim Çarşamba: Aliağa Petkimspor-Filou Oostende

23 Ekim Çarşamba: Unicaja-Aliağa Petkimspor

5 Kasım Salı: Aliağa Petkimspor-Unicaja

3 Aralık Salı: Aliağa Petkimspor-King Szczecin

17 Aralık Salı: Filou Oostende-Aliağa Petkimspor

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery