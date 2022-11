Aliağa Petkimspor, taraftarı önünde kazandı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-75 yendi.



İlk 5 dakikası 9-8 konuk takımın üstünlüğüyle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, 5-0'lık seriyle 13-9 üstünlük kurdu. Son bölümde Can Maxim'in sayılarıyla tekrar öne geçen Onvo Büyükçekmece Basketbol, periyodu 20-18 galip bitirdi.



İkinci periyotta son 4 dakikaya 26-23 önde giren rakibi karşısında Aliağa Petkimspor, 7-0'lık seriyle 30-23 üstünlük kurdu. Onvo Büyükçekmece Basketbol, tekrar öne geçmesine rağmen devre 34-34 eşitlikle tamamlandı.



Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta aradaki farkı 6 sayıya (55-49) çıkaran ev sahibi ekip periyodu 58-52 üstün bitirdi.



Son periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor müsabakadan 79-75 galip ayrıldı.



Salon: ENKA



Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu



Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 16, Dorukhan Engindeniz, Prewitt 17, Aldridge 16, Simmons 17, Chery 7, Webster 6, Ömercan Engin, Nusret Yıldırım



Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 25, Harris 4, Tayfun Erülkü 3, Rivers 12, Metehan Akyel 6, Kulvietis 2, Can Maxim Mutaf 9, Sajus 14



1. periyot: 18-20



Devre: 34-34



3. periyot: 58-52



5 faulle çıkan: 39.07 Can Maxim Mutaf (Onco Büyükçekmece Basketbol)









