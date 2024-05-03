Aliağa Petkimspor, Burak Gören ile 'devam' dedi

Aliağa Petkimspor, koç Burak Gören'in önümüzdeki sezon görevine devam edeceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor, Burak Gören ile 'devam' dedi
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03 Mayıs 2024 18:56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini uzattı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Koçumuz Burak Gören evinde, her zamanki yerinde. Burak Gören ile ortak hedefler doğrultusunda anlaşıp 'Yola devam.' diyoruz. Kulübümüze ve tüm Aliağalı basketbol sevdalılarına hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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