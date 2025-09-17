Ali Koç'tan Uğurcan Çakır açıklaması: 'Biz alsak mahvolmuştuk!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu canlı yayında Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
"UĞURCAN'I BU ŞARTLARDA BİZ ALSAK MAHVOLMUŞTUK!"
Uğurcan Çakır'ı bu şartlarda biz alsaydık mahvolmuştuk diyen Ali Koç, "Biz Uğurcan'ı bu şartlarda alsak mahvolmuştuk. Onlar alınca Ederson'dan bile büyük transfer başarısı. Ederson'dan bile daha iyi kaleci diyorlar. Saygı duymak lazım. Kendi tarafımı şikayet ediyorum. Türkiye'nin en iyi kalecisi ama Donnarumma'ya 35 verildiği ortamda, bu rakamlar takdir edersiniz ki dikkat çeken rakamlar. Galatasaray'ın transferleri hakkında konuşmak haddime değil. Fenerbahçeliler'e söylüyorum. Camiada birlik beraberlik çok önemli. Biz dijital medya jenerasyonu değiliz. Belli başlı paralarla istediği şekilde yönlendirebileceğiniz bir mecra sosyal medya. En çok takip edilenlerden bir tanesi Fenerbahçeli çıkmadı. Bunlar zaten birden fazla kişi yönetiyor. Fenerbahçeliler'in en çok takip ettiği yerlerden biri." dedi.
