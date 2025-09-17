17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Ali Koç'tan Uğurcan Çakır açıklaması: "Biz alsak mahvolmuştuk!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuk olduğu canlı yayında Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Eylül 2025 16:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a konuk olduğu canlı yayında Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"UĞURCAN'I BU ŞARTLARDA BİZ ALSAK MAHVOLMUŞTUK!"

Uğurcan Çakır'ı bu şartlarda biz alsaydık mahvolmuştuk diyen Ali Koç, "Biz Uğurcan'ı bu şartlarda alsak mahvolmuştuk. Onlar alınca Ederson'dan bile büyük transfer başarısı. Ederson'dan bile daha iyi kaleci diyorlar. Saygı duymak lazım. Kendi tarafımı şikayet ediyorum. Türkiye'nin en iyi kalecisi ama Donnarumma'ya 35 verildiği ortamda, bu rakamlar takdir edersiniz ki dikkat çeken rakamlar. Galatasaray'ın transferleri hakkında konuşmak haddime değil. Fenerbahçeliler'e söylüyorum. Camiada birlik beraberlik çok önemli. Biz dijital medya jenerasyonu değiliz. Belli başlı paralarla istediği şekilde yönlendirebileceğiniz bir mecra sosyal medya. En çok takip edilenlerden bir tanesi Fenerbahçeli çıkmadı. Bunlar zaten birden fazla kişi yönetiyor. Fenerbahçeliler'in en çok takip ettiği yerlerden biri." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
