Ali Koç'tan derbi kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen, sarı-kırmızılıların da MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi sonrası şampiyonluğu rakibine kaptırdı.
Ligin son haftasında Gaziantep FK ile oynaması planlanan ancak Antep ekibinin, deprem felaketinden dolayı ligden çekildiği için hükmen galip sayılacak Fenerbahçe, son maçını Galatasaray'a karşı oynayacak. Fenerbahçe'de hedef bu sezon ilk derbi galibiyeti elde etmek.
ALİ KOÇ'UN KARARI BELLİ OLDU
Öte yandan bu sezonki yarışta Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, bu akşam deplasmanda oynanacak ve sonrasında ezeli rakibinin kupasını alacağı Nef Stadyumu'ndaki derbiye gitmeyeceği öğrenildi.
Ligin son haftasında Gaziantep FK ile oynaması planlanan ancak Antep ekibinin, deprem felaketinden dolayı ligden çekildiği için hükmen galip sayılacak Fenerbahçe, son maçını Galatasaray'a karşı oynayacak. Fenerbahçe'de hedef bu sezon ilk derbi galibiyeti elde etmek.
ALİ KOÇ'UN KARARI BELLİ OLDU
Öte yandan bu sezonki yarışta Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, bu akşam deplasmanda oynanacak ve sonrasında ezeli rakibinin kupasını alacağı Nef Stadyumu'ndaki derbiye gitmeyeceği öğrenildi.
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