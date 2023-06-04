Ali Koç takımını yalnız bırakmadı

Dursun Özbek'in yemek teklifini kabul etmeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son dakika kararıyla stadyumda maçı izlemeye gitti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Ali Koç takımını yalnız bırakmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2023 19:15
Son güncelleme 04 Haziran 2023 19:18
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı.

Derbi öncesi Galatasaray'ın yemek davetini kabul etmeyen Ali Koç, takımıyla birlikte Nef Stadyumu'na gitti.

Derbi öncesi Galatasaray'a 40 hakkı olmasına rağmen 18 kişilik yer ayırmasını isteyen Fenerbahçe'de Ali Koç'un gidip gitmeyeceği belirsizdi. Ali Koç, son dakika kararıyla stadyumdaki yerini aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery