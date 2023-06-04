Ali Koç takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı.
Derbi öncesi Galatasaray'ın yemek davetini kabul etmeyen Ali Koç, takımıyla birlikte Nef Stadyumu'na gitti.
Derbi öncesi Galatasaray'a 40 hakkı olmasına rağmen 18 kişilik yer ayırmasını isteyen Fenerbahçe'de Ali Koç'un gidip gitmeyeceği belirsizdi. Ali Koç, son dakika kararıyla stadyumdaki yerini aldı.
Derbi öncesi Galatasaray'ın yemek davetini kabul etmeyen Ali Koç, takımıyla birlikte Nef Stadyumu'na gitti.
Derbi öncesi Galatasaray'a 40 hakkı olmasına rağmen 18 kişilik yer ayırmasını isteyen Fenerbahçe'de Ali Koç'un gidip gitmeyeceği belirsizdi. Ali Koç, son dakika kararıyla stadyumdaki yerini aldı.
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