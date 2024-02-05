Ali Koç'a baskı: "Devam et başkan!"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını açıklamasının peşinden sarı-lacivertli camiadan tam tersi yönünde karar alması için baskı yapıldığı öğrenildi.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'a baskı: 'Devam et başkan!'
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05 Şubat 2024 10:44
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, haziran ayındaki genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklaması sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kulübün başındaki 6. senesini geçiren ve bu sezon Süper Lig şampiyonluğu yolunda hayli iddialı olan Fenerbahçe'de camianın önemli isimlerinin Koç'u kararından vazgeçirmeye çalışacağı öğrenildi.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SEÇİM GÜNDEMİ OLMAZ"

Adaylık için düşüncesi olan ve gerekli imzaları toplayan Sadettin Saran'ın, bir dönem daha devam etmesi gerektiğini düşündüğü Ali Koç'la yeniden görüşeceği bildirildi. Saran'ın takımın şampiyonluğa kenetlendiği bu dönemde camianın seçim gündemiyle bütünleşmeyi bozmaması gerektiğini vurgulayacağı kaydedildi.

ÖNEMLİ İSİMLER ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK

Camianın bazı önemli isimlerinin de yakın zamanda Ali Koç'la konuşup yeniden aday olmasını isteyeceği vurgulandı. 

 
 

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