Alex de Souza'dan, Arda paylaşımı

Futbolu bırakma kararı alan Arda Turan için bir mesaj da Alex de Souza'dan geldi.
Fenerbahçe'nin efsane ismi, Arda ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.
Alex'in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.
İşte o paylaşım:
Fenerbahçe'nin efsane ismi, Arda ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.
Alex'in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.
İşte o paylaşım:
Obrigado pelo que ofereceu ao futebol. Foi um prazer enfrenta-lo. Boa sorte nessa nova etapa.
🇧🇷⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🇹🇷
Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim .
👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 ⚽️🇹🇷 @ArdaTuran pic.twitter.com/VtY42LsUbh
— Alex de Souza (@Alex10) September 12, 2022
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