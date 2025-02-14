Eski milli basketbolcu Furkan Aldemir, başarılı oyuncu Alperen Şengün'ün Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'ı hak ettiğini ve oyuncunun performansının sürpriz olmadığını ifade etti.



Bir dönem NBA'de de forma giyen ve sakatlığı nedeniyle kariyerini sonlandıran 33 yaşındaki eski basketbolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Furkan Aldemir, NBA All-Star'a seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün ortaya koyduğu performanstan övgüyle söz etti.



"Dualarımız onun başarısının devam etmesi için." diyen Aldemir, "Alperen'in ortaya koyduğu performans bizim için sürpriz olmadı ve açıkçası şaşırmadım. All-Star'a kalmayı geçen sene de başarabilirdi ama kıl payı kaçırdı. Bu sene hak etti. Alperen'in duruşundan memnunuz. Başarısını sürdürdükçe de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Yaptığı katkı çok önemli. Ülkemize verdiği katkılar çok önemli." şeklinde konuştu.



- "Çok değerli bir jenerasyona sahibiz"



Furkan Aldemir, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile oynayacağı maçın öneminden bahsetti ve ay-yıldızlıların değerli bir jenerasyona sahip olduğunu anlattı.



Türkiye'de basketbolun ülke içinde ve dışında hak ettiği değeri almasını istediğini belirten Aldemir, "İtalya karşılaşması, resmi olarak bakmazsak Avrupa Şampiyonası için hazırlık maçlarından biri olacak. Çok değerli bir jenerasyona sahibiz. Ben milli takımın ve kulüplerin Avrupa'da elde ettiği başarılarla gurur duyuyorum. İnşallah onların başarıları devam eder. Bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda o özlediğimiz kupaya, madalyaya ulaşarak içimizdeki heyecanı dindirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



