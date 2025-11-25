Albert Riera için Spartak Moskova'ya ret!

Celje, teknik direktörü Albert Riera için Spartak Moskova'dan gelen ilgiyi kabul etmedi.



Rus basınında yer alan habere göre, Spartak Moskova yöneticileri, geçen hafta Slovenya'ya gitti ve Riera için Celje ile masaya oturdu.



YENİ SÖZLEŞME



Celje ise İspanyol teknik adamı devre arasında bırakmak istemediğini Spartak Moskova'ya iletti. Celje ayrıca, 43 yaşındaki teknik direktöre daha iyi şartlarda yeni bir sözleşme teklif edileceğini Spartak Moskova cephesine bildirdi.



MEVCUT KONTRATI



Albert Riera'nın, Celje ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Celje'de ikinci dönemini geçiren Riera, Sloven ekibinin başında toplamda 101 maçta görev yaptı.



