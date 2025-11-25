25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Albert Riera için Spartak Moskova'ya ret!

Spartak Moskova yetkilileri, Celje Teknik Direktörü Albert Riera için geçen hafta Sloven ekibinin yöneticileriyle görüştü. Celje, Riera'nın Spartak Moskova'ya gitmesine izin vermedi.

calendar 25 Kasım 2025 17:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Celje, teknik direktörü Albert Riera için Spartak Moskova'dan gelen ilgiyi kabul etmedi.

Rus basınında yer alan habere göre, Spartak Moskova yöneticileri, geçen hafta Slovenya'ya gitti ve Riera için Celje ile masaya oturdu.

YENİ SÖZLEŞME

Celje ise İspanyol teknik adamı devre arasında bırakmak istemediğini Spartak Moskova'ya iletti. Celje ayrıca, 43 yaşındaki teknik direktöre daha iyi şartlarda yeni bir sözleşme teklif edileceğini Spartak Moskova cephesine bildirdi.

MEVCUT KONTRATI

Albert Riera'nın, Celje ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Celje'de ikinci dönemini geçiren Riera, Sloven ekibinin başında toplamda 101 maçta görev yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
