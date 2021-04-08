Alanyaspor kalecisi Marafona'dan özür mesajı

Aytemiz Alanyaspor'un Portekizli kalecisi Marafona, Beşiktaş maçında yediği goller nedeniyle taraftarlarından özür dilediği bir mesaj yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor kalecisi Marafona'dan özür mesajı
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08 Nisan 2021 02:03
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Marafona, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle taraftarlarından özür mesajı yayınladı.

Marafona mesajında "Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim" sözlerini kullandı.

33 yaşındaki Portekizli kaleci bu sezon 31 maçta 33 gol yedi, 9 maçı ise gol yemeden tamamladı.



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