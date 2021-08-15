Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Başakşehir, Alanyaspor'u konuk etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 12. dakikada yeni transfer Cristian Borja kaydetti.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezona 3 puanla başladı. Başakşehir ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.



Alanyaspor, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Başakşehir ise Konyaspor deplasmanına gidecek.



Başakşehir, Alanya'ya karşı gülemiyor



Başakşehir, Alanyaspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4B, 3M)



Başakşehir'de tek yeni transfer ilk 11'de



Medipol Başakşehir'de bir yeni transfer ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı oyuncu Lima, ilk 11'de sahaya çıktı.



Diğer yeni transferler Zulj ve Ahmed Kutucu ise yedekler arasında forma şansı bekledi.



Sel felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı



Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı.



Yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasındaki Visca'ya pasını gönderdi. Visca'nın düzeltip, köşeye gönderdiği topu, kaleci Serkan son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



12. dakikada konuk ekip öne geçti. Alanyaspor'un rakip ceza sahası ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Famara geçti. Seken topa Borja sert vurdu, Brezilyalı oyuncusu Lima'ya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



42. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası önüne açıldı. Siopis önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu uzandı ve kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





66. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca sol kanattan kullandığı kornerde topu ceza sahası dışına gönderdi. Caiçara'nın topun gelişine çok şık vurdu, kaleci Serkan köşeye giden topu son anda kurtardı.



68. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndayishimiye, sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Serkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



83. dakikada Aytemiz Alanyaspor kalecisi Serkan'ın hatalı pasını ceza sahasında önünde bulan Deniz Türüç'ün gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (DK. 37 Caiçara), Ravil Tagir, Duarte, Lima (Dk. 89 Atabey Çiçek), Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Visca, Aleksic (Dk. 70 Ahmed Kutucu), Gulbrandsen (Dk. 70 Muhammet Demir)



Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Mevlja, Siopis, Umut Güneş, Candeias (Dk. 72 Tayfur Bingöl), Borja (Dk. 81 Juanfran), Efecan Karaca (Dk. 81 Ahmed Ildız) , Famara (Dk. 87 Efkan Bekiroğlu), Davidson



Gol: Dk. 12 Borja (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: DK. 30 Davidson, Dk. 64 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)



