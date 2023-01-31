Alanya Fares için Lazio'yla pazarlık halinde

Süper Lig'in dişli ekiplerinden Alanyaspor, Lazio'dan Mohamed Fares transferini bitirmeye çalışıyor.



İtalya'da transferin son gününde oyuncu satışı yapmak isteyen Lazio'nun Alanyaspor'la Fares konusunda anlaşma zemini arıyor. İtalyan basını, Fares'i isteyen Torino yerine artık Alanyaspor'un devrede olduğu sayfalarına taşıdı.



Lazio'nun Juventus'tan Luca Pellegrini'yi alması üzerine takımda kalacağı şüpheli olan Fares'in Alanyaspor'a transfer olmayı düşünmesi için 1 haftası olduğu ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.



Fransa doğumlu cezayirli olan 26 yaşındaki sol bek Mohamed Fares, 2020'de SPAL'dan 8 milyon euroya transfer edilmişti. Genoa ve Torino'da kiralık oynadıktan sonra sezon başında yeniden Lazio'ya dönen Fares, bu sezon takımında hiç süre alamadı.





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