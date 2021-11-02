Alacağı maaşı sormadan imzayı attı; Taylan!

Galatasaray'dan sözleşme uzatma teklifini duyan Taylan, alacağı maaşı bile konuşmadan gelen teklifi kabul etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alacağı maaşı sormadan imzayı attı; Taylan!
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02 Kasım 2021 10:11
Performansı ile takımın kritik isimlerinden olan Taylan Antalyalı ile yeni sözleşme imzalandı.

2022-23 sezonu sonuna kadar kontratı olan Taylan'ın, G.Saray yönetiminden gelen 3 senelik yeni teklifi hemen kabul etti ve alacağı ücreti sormadan imzayı attı.

Yıllık 2.2 milyon TL alan 26 yaşındaki orta sahanın şartlarının iyileştirildiği belirtildi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM"

Taylan Antalyalı: "Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. İlk günkü heyecanı yaşıyorum. Çok önemli başarılara imza atmak istiyorum. Onun için buradayım. Takıma, camiada katkıda bulunmak istiyorum." 


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