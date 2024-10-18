Al Nassr, son dakikalarda Ronaldo ile güldü

Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Shabab'ı ile 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Al Nassr, son dakikalarda Ronaldo ile güldü
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18 Ekim 2024 23:08
Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al-Shabab ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.

Al Nassr'ın ilk golü 69. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Vitor Pereira'nın öğrencileri 90. dakikada Ali el-Hasan'ın kendi kalesine attığı gol ile beraberliği yakalamıştı. Maçın son anlarında 90+7. dakikada Ronaldo'nun penaltı golüyle tekrar öne geçen Al Nassr, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Al Nassr'da Mohamed Simakan, 90+12. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle birlikte Al Nassr, puanını 17'e çıkarırken Al-Shabab 12 puanda kaldı.

Al Nassr, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi İstiklal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Al-Shabab, ligde Al Orubah deplasmanına gidecek.
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