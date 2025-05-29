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Al Nassr, Luis Diaz'ı gözüne kestirdi

Al Nassr, Liverpool'da forma giyen Luis Diaz ile ilgileniyor.

calendar 29 Mayıs 2025 15:16 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 15:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Nassr, Luis Diaz'ı gözüne kestirdi
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Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr, Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı Luis Diaz'ı gündemine aldı.

2024-2025 sezonunu hayal kırıklığıyla tamamlayan Al Nassr'da, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında öncelik Luis Diaz.

Suudi ekibi, Kolombiyalı yıldız oyuncunun transferi için merkezi fondan kaynak talebinde bulundu. Al Nassr, Diaz transferi için 85 milyon euroyu gözden çıkardı.

Luis Diaz için masada İspanyol devi Barcelona'da bulunuyor.

Liverpool formasıyla 50 maça çıkan Luis Diaz, 17 gol 8 asistlik katkı üretti.


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