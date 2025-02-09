Al Musrati istatistikleriyle dikkat çekti!

Beşiktaş'ın Monaco'ya kiralık olarak gönderdiği Libyalı orta saha Al Musrati, PSG maçındaki performansıyla dikkat çekti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Al Musrati istatistikleriyle dikkat çekti!
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09 Şubat 2025 11:02
Monaco, deplasmanda PSG'ye 4-1 yenilirken gözler, Al Musrati'nin üzerindeydi.

62. dakikada skor 3-1 iken oyuna giren 28 yaşındaki oyuncu, 26 pasta 25 isabet sağlayıp, yüzde 96'lık oran yakaladı. 1 top kaybı yaptı, bir başarılı müdahalede bulundu ve bir kez de gole engel oldu.

Fransız basınına göre Al Musrati'nin PSG karşısında gösterdiği performans başarılıydı.


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