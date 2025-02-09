Al Musrati istatistikleriyle dikkat çekti!

Monaco, deplasmanda PSG'ye 4-1 yenilirken gözler, Al Musrati'nin üzerindeydi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
62. dakikada skor 3-1 iken oyuna giren 28 yaşındaki oyuncu, 26 pasta 25 isabet sağlayıp, yüzde 96'lık oran yakaladı. 1 top kaybı yaptı, bir başarılı müdahalede bulundu ve bir kez de gole engel oldu.
Fransız basınına göre Al Musrati'nin PSG karşısında gösterdiği performans başarılıydı.
62. dakikada skor 3-1 iken oyuna giren 28 yaşındaki oyuncu, 26 pasta 25 isabet sağlayıp, yüzde 96'lık oran yakaladı. 1 top kaybı yaptı, bir başarılı müdahalede bulundu ve bir kez de gole engel oldu.
Fransız basınına göre Al Musrati'nin PSG karşısında gösterdiği performans başarılıydı.