Al Ittihad, Fabinho'yu açıkladı!

Liverpool forması giyen Fabinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu.



Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Al Ittihad, bu transfer için Liverpool'a 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki futbolcu ise yeni takımından senelik 25 milyon euro kazanacak.



