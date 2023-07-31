Al Ittihad, Fabinho'yu açıkladı!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Liverpool'dan Fabinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Al Ittihad, Fabinho'yu açıkladı!
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31 Temmuz 2023 22:57
Liverpool forması giyen Fabinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Al Ittihad, bu transfer için Liverpool'a 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki futbolcu ise yeni takımından senelik 25 milyon euro kazanacak.

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