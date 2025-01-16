Al Hilal'in hedefi Muhammed Salah

Al Hilal yönetimi, Neymar ile yollarını ayırıp sezon sonunda Muhammed Salah'ı transfer etmeyi hedefliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal'in hedefi Muhammed Salah
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16 Ocak 2025 15:04
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de yönetim, sezon sonu için dev bir transferin hayalini kuruyor.

Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve büyük katkı sağlaması beklenen Neymar'ın 2 sezondur sakatlıklarla uğraşması sonrası yıldız oyuncu ile yollarını ayırmayı hedefleyen Al Hilal, Neymar'ın yerine Muhammed Salah'ı transfer etmek istiyor.

L'Equipe'in haberine göre; Al Hilal, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecekl olan Salah'a tarihi bir sözleşme teklif edip, Mısırlı oyuncuyu ülke futboluna kazandırmak istiyor.

Öte yandan habere göre; Al Hilal yönetimi, Salah transferinde Liverpool ve PSG'yi geride bırakarak sükse yaratmak istiyor.

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