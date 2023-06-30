Al-Hilal'in 160 milyon euro'luk teklifine ret!

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Real Sociedad'da kariyerini ivmelendiren Takefusa Kubo'ya çılgın bir teklifte bulundu ancak 'hayır' cevabı aldı.



İspanyol spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Al Hilal, Take Kubo'ya 4 yıl için net 160 milyon euro teklif etti. Kubo, çok kısa bir süre içerisinde Al Hilal'e olumsuz yanıt verdi.



220 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Haberin detayında, Al Hilal'in Kubo'ya 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesini de ilettiği ancak 22 yaşındaki Japon yetenekten gelen olumsuz cevabın ardından transferin suya düştüğü vurgulandı.



Bonservis bedeliyle birlikte bu transfer toplam 220 milyon euro'ya gerçekleşecekti.



GEÇEN SEZON 18 GOLE ETKİ



Real Sociedad'ın 6 milyon euro ve sonraki satış karından yüzde 50 bedelle Real Madrid'den transfer ettiği Take Kubo, geçen sezon 44 resmi maça çıktı ve 9 gol atıp 9 asist yaptı.





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