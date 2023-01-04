Akıllarda o soru: FIFA kokartları sökülecek mi?

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. TFF, 23 Aralık 2022'de yaptığı açıklamayla Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'ın 1 Ocak'tan itibaren FIFA kokartı takacaklarını duyurdu.Yaptıkları 'önemli hata' sonrası uzun süre maç verilmeyecek olan iki hakemin FIFA kokartının geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.Milliyet Skorer'de yer alan habere göre; Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'ın FIFA kokartı 1 yıl süreyle geçerli ve kurallar gereği geri alınamayacak. İki isim, önümüzdeki hafta dünya futbolunun patronu FIFA'nın Roma'da düzenleyeceği hakem seminerine katılacak. FIFA, kokart alan hakemleri her yıl seminere davet ediyor.UEFA ikinci kategoride yer alan iki hakemin ilk aşamada UEFA Gençlik Ligi maçları yöneteceği bildirildi.