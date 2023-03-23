Akhisarspor'a piyango

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kadrosu büyük oranda dağılıp aylardır amatör kümeye düşme hattında bulunan Akhisarspor, Futbol Federasyonu'nun küme düşme statüleriyle ilgili resmen açıkladığı kararla biraz olsun rahatladı.



Normalde 3 takımın düşeceği grupta Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor FK'nın 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli yüzyılın en büyük deprem felaketleri nedeniyle bu sezonluğuna ligden çekilmesi sonrası 3 yerine 1 takımın küme düşeceği resmen ilan edildi. Grupta normalde 21 puanla sondan ikinci sırada olan Akhisarspor, bu kararla düşme hattından çıktı.



Grupta Akhisar'ın bir alt basamağında son sıradaki Niğde Anadolu FK'nın 11 puanı bulunuyor. Akhisarspor, son 10 haftaya rakibinin 10 puan önünde girerken, Niğde'nin kalan bölümde ligden çekilen Osmaniye ve Arguvan'la oynaması gereken maçlardan hükmen 3 puan alacak olması yeşil-siyahlıların kurtuluşunu erken ilan etmesini önlüyor. Niğde Anadolu bu sınavlarda hanesine 6 puan yazdıracakken Akhisarspor daha önce deprem olmadan Arguvan Bld'ye yenilmiş, deprem sonrası da Osmaniye FK maçını hükmen 3 puanla geçmişti.



Süper Lig'den başladığı paraşütsüz düşüşte 4 sezonda 3 kez küme düşerek amatörün eşiğine gelen Akhisarspor, kalan haftalarda işi sıkı tutarak ligde kalmaya çalışacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ