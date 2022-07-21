Akdeniz Oyunları'nda bir sonraki hedef zirve

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, bir sonraki Akdeniz Oyunları'nda zirvede yer almak istediklerini söyledi.



Elif Özdemir AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'de gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda takım halinde Fransa ve İspanya gibi spor ülkelerini geride bıraktıklarına dikkat çekti.



"Tarihimizde ikinci kez Akdeniz oyunlarında ikinci sırayı aldık." diyen Özdemir, "Tüm federasyonlarımız, kafilelerimizi en doğru şekilde bu organizasyona hazırladılar. Bakanlığımızın ve TMOK'un destekleriyle çok güzel bir organizasyon geçirdik." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, İtalya'nın ardından 45 altın, 26 gümüş ve 37 de bronz olmak üzere toplam 108 madalya elde ettiğini hatırlatan Özdemir, "Bir sonraki Akdeniz Oyunları'nda ilk sırada olmayı hedefliyoruz. Tüm sporcularımızı, yöneticileri ve antrenörlerini kutluyorum." diye konuştu.



TMOK'ta 2014'ten bu yana yöneticilik yapan Özdemir, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena Üst Düzey Yönetici (CEO) görevini de üstleniyor.





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