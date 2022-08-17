Ajax'tan Trabzonspor'a Naci cevabı

AJAX ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a satan Trabzonspor, Hollanda kulübünden oynayan genç oyuncu Naci Ünüvar'ın peşine düştü. Ajax kulübü Trabzonspor'un teklifine cevap verdi.Naci'yi bir yıllığına kiralamak isteyen Trabzonspor'a dönüş yapan Hollanda ekibi oyuncu için oynama garantisi, kiralama bedeli ve maaşının tamamının karşılanmasını istedi.Trabzonspor'un bu taleplere vereceği cevap sonrası transferin kesinleşmesi bekleniyor.Öte yandan Naci'nin Ajax'tan 1 milyon Euro seviyelerinde maaş kazandığı gelen bilgiler arasında.Konyalı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da yetişen ve Ajax altyapısında futbol eğitimini alan Naci Ünüvar, geçen sezon gösterdiği performansla herkesi etkilemiş, attığı goller ve asistlerle kariyerinin en verimli dönemini geçirmişti. Alfred Schurder'in gelmesiyle birlikte kendisine A takımda yer bulan gurbetçi futbolcu, geride kalan maçlarda süre almayınca bu yaz başı kontrat uzatmasına rağmen ayrılığa sıcak bakıyor. Beşiktaş 'ın yanı sıra Twente, AZ ve Anderlecht de kendisini kiralamak istiyor. (61saat)