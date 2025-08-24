24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0DA
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
1-1DA
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-0DA
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-075'
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-175'
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
0-032'
24 Ağustos
Como-Lazio
0-031'
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-288'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-089'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-086'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
0-01'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Ajax, Heracles'i iki golle geçti!

Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında Ajax, sahasında Heracles'i 2-0 mağlup etti.

calendar 24 Ağustos 2025 19:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax, Heracles'i iki golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta maçında Ajax, Heracles'i konuk etti.

Johan Cruijff Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Ajax, 2-0'lık skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri dakika 31'de Steven Berghuis ile dakika 87'de Wout Weghorst kaydetti.

Ajax'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli yıldız Ahmetcan Kaplan, karşılaşmayı süre almadan tamamladı.

Öte yandan Ajax'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Wout Weghorst, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Ajax, puanı 7'ye yükseltti. Heracles, ligde çıktığı üç karşılaşmadan da puan alamadı.

Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Ajax, Volendam deplasmanına gidecek. Heracles, Groningen'e konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
3 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
4 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
