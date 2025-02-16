Ajax, 7'de 7 ile lider!

Hollanda Eredivisie'nin 23. haftasında Ajax, konuk ettiği Heracles'i 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ajax, 7'de 7 ile lider!
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16 Şubat 2025 20:50
Hollanda Eredivisie'nin 23. haftasında Ajax, Heracles'i konuk etti. 

Johan Crujff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı. 

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Mika Godts, 42. dakikada Brian Brobbey, 56.dakikada Oliver Valaker Edvardsen ve 66. dakikada Davy Klaassen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte st üste 7. maçını kazanan ve 1 maçı eksik olan Francesco Farioli'nin ekib Ajax, 54 puanla PSV'nin (52) önüne geçerek liderliğe yükseldi.

Heracles ise 19 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Ajax, Go Ahead'ı konuk edecek. Heracles ise Zwolle'yi ağırlayacak.
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