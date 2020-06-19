Ahmet Nur Çebi: 'U19 takımını çıkarsak, taraftarımız yine maça gelir'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün son durumu, Bırakmam Seni kampanyası hakkında konuştu.



Ahmer Nur Çebi, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Çebi'nin öne çıkan sözleri şöyle:



"Beşiktaş'ın ekonomik katkıya ihtiyacı var. Bu sadece bir SMS kampanyası değil, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. http://birakmamseni.org web adresinden Eft/Havale ve kredi kartı yöntemleriyle camiamız bize destek olabilir. Kampanya dahilinde Babalar Günü ile ilgili bir çalışmamız olacak. Bunu resmi kanallarımızdan duyuracağız."



"ESKİ YÖNETİMDEN DESTEK GELMEDİ"



"Eski yönetimden "Bırakmam Seni" kampanyasıyla ilgili henüz bir destek çağrısı gelmedi. Bir geldi, pir gittiler. 2 yıl içinde denk bütçeye ulaşacağız.



Biz takımı teknik olarak Sergen Yalçın'a emanet ettik. Hocamız, sportif direktör istemiyorsa biz buna müdahale etmek istemiyoruz.



Taraftarımız desteğini esirgemesin. Çekilen sıkıntıların mükafatı gelir.



Yeni bir model yaratacağız. Bu modelle şampiyonluk çok daha değerli olacak. Taraftarlarımdan destek bekliyorum."



BEŞİKTAŞ TARAFTARI U19'A DA GELİR"



"Beşiktaş taraftarı maça gelir. U19'u çıkaralım, yanlış yere çekmesinler ama gelirler. Beşiktaş'ın sevdiği futbolcu koşan, formasını sevenler. İyi isim de vardır koşuyodur, formayı seviyordur onun da başın üstünde yeri vardır."



