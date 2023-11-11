Ahmet Nur Çebi: "Katkı vereceğinden şüphem yok"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi: 'Katkı vereceğinden şüphem yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2023 19:43
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk antrenmanında takımın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde, hiçbir koşul öne sürmeden, bu tür konuları takdirimize bırakan hocamıza başarılar diliyor, gelişinin camiamıza şans getirmesini temenni ediyorum.

İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim.

Başarıya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hocamızın birlik ve beraberliğe katkı vereceğinden şüphem yok."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery