Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, 3 maçla başladı

Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, oynanan 3 maçla Ankara'da başladı.

Uluslararası bir katılımla Zeren Spor Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da başlayan 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nda 3 maç oynandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunan merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi, Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinin ardından oynanan ilk maçta Zeren Spor, Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-0 yendi. Günün ikinci karşılaşmasında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker karşısında 3-2 galip geldi.


Günün son maçında ise Polonya temsilcisi KS DevelopRes Rzeszow, Alman ekibi SC Potsdam'ı 3-0 mağlup etti.

Turnuvada yarın Nilüfer Belediyespor Eker-SC Potsdam, Maritza Plovdiv-KS DevelopRes Rzeszow ve Zeren Spor-Beşiktaş maçları yapılacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.