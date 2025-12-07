07 Aralık
Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı!

Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

07 Aralık 2025 13:05
Fotoğraf: X.com
Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta yapılan operasyon kapsamında aralarında futbolcu, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Yeniçağ'ın haberine göre; gözaltında olan eski futbol hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı.

Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in verdiği bilgiye göre kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 ilde yapılan operasyonda 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

5 Aralık Cuma günü 38 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
