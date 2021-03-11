Ahmet Ağaoğlu: "Kimse boşuna beklemesin!"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takım hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Ahmet Ağaoğlu: 'Kimse boşuna beklemesin!'
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11 Mart 2021 11:54
Süper Lig'de 3-1'lik Alanyaspor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu takıma sahip çıktı.. Fanatik'e açıklamalarda bulunan Bordo-Mavili kulübün patronu, bu yenilgiyi bir yol kazası olarak değerlendirdi. Röportajın tamamına Fanatik Gazetesi satın alarak ulaşabilirsiniz.

'Abdullah Avcı buna izin vermez'

Takım ve oyun üzerinden yapılan eleştirileri yorumlayan Başkan, "Yoğun fikstürde zor bir sezon geçiyor ve her takım zaman zaman bu tip düşüşler yaşayabiliyor. Ancak futbolcu kardeşlerimiz bunu telafi eder. Sonuçta üst üste 7 maç kazanma başarısı gösteren oyuncular da bu oyuncular. Trabzonspor'un havası bozulmaz. Zaten takımın başındaki hocası Abdullah Avcı da buna asla izin vermez" ifadelerini kullandı.

'Kimse boşuna beklemesin'

Ligde daha 12 hafta olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti: "Trabzonspor ayağı takıldı diye düşmez, pes etmez. 1-2 yenilgiyle geçmişte yaşanan psikolojik dalgalanmaların tekrarlanmasını kimse boşuna beklemesin. Başta Abdullah hocamız olmak üzere teknik heyet ve tüm oyunculara güvenimiz tam."



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