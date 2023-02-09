Afet bölgesi için Meteoroloji'den kritik uyarı

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.



Afet bölgesine özel raporda bugün ve yarın için beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde:



ADIYAMAN



09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/4



10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu sabah hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/5



DİYARBAKIR



09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4-6



10.02.2023 Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzeybatı 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6



ŞANLIURFA



09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/6



10.02.2023 Cuma: Parçalı bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6



GAZİANTEP



09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/4



10.02.2023 Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/4



KAHRAMANMARAŞ



09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -8/2



10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/3



OSMANİYE



09.02.2023 Perşembe: Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/8



10.02.2023 Cuma: Az bulutlu, rüzgar doğu yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/9



ADANA



09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/10



10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları: 1/12



KİLİS



09.02.2023 Perşembe: Parçalı az bulutlu, rüzgar güney yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/6



10.02.2023 Cuma: Parçalı zaman zaman çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu rüzgar doğu yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6



MALATYA



09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-6



10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-5



HATAY



09.02.2023 Perşembe: Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/9



10.02.2023 Cuma: Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/8



MARDİN



09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/3



10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/2





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