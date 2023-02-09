Afet bölgesi için Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden deprem bölgesindeki 10 il için kritik uyarı geldi. Tahminlere göre, bu gece sıcaklıklar -11 derecelere kadar düşüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Afet bölgesi için Meteoroloji'den kritik uyarı
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09 Şubat 2023 12:45
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Afet bölgesine özel raporda bugün ve yarın için beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde:

ADIYAMAN

09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/4

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu sabah hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/5

DİYARBAKIR

09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4-6

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzeybatı 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6

ŞANLIURFA

09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/6

10.02.2023 Cuma: Parçalı bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6

GAZİANTEP

09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/4

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/4

KAHRAMANMARAŞ

09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -8/2

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/3

OSMANİYE

09.02.2023 Perşembe: Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/8

10.02.2023 Cuma: Az bulutlu, rüzgar doğu yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/9

ADANA

09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/10

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları: 1/12

KİLİS

09.02.2023 Perşembe: Parçalı az bulutlu, rüzgar güney yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/6

10.02.2023 Cuma: Parçalı zaman zaman çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu rüzgar doğu yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6

MALATYA

09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-6

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-5

HATAY

09.02.2023 Perşembe: Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/9

10.02.2023 Cuma: Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/8

MARDİN

09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6/3

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/2

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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