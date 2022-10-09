AEK Larnaca liginde galip geldi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK Larnaca, Aris Limassol'u 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AEK Larnaca liginde galip geldi!
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09 Ekim 2022 23:50
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, liginde Aris Limassol'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen AEK Larnaca, liginde ise deplasmanda Aris Limassol'a karşı oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında karşı karşıya gelecek.

[Fotoğraf Kaynak: AEK Larnaca / Twitter]

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