Adil Rami: "Ronaldo'yu Fransa'da yerler"

Fransız eski futbolcu Adil Rami, "Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha iyi" diyen Cristiano Ronaldo'ya olay bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Adil Rami: 'Ronaldo'yu Fransa'da yerler'
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01 Ocak 2025 16:30
Son güncelleme 01 Ocak 2025 16:33
Fransız eski futbolcu Adil Rami, "Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha iyi" diyen Cristiano Ronaldo'ya tepki gösterdi.

Adil Rami yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo saçmalamış. Size Arabistan'da oynayan savunma oyuncularının resimlerini göstermemi ister misiniz? Oradaki oyuncular aşırı kilolu, futbolu da umursamıyorlar." dedi.

"SADECE PR ÇALIŞMASI"

Açıklamalarına devam eden eski oyuncu, "Onu severim ama büyük bir kariyere sahip olması her söylediğinin doğru olduğu anlamına gelmez. O küçük takımınıza, Monaco, Lille Marsilya ve Brest'e karşı bir oynayın bakalım. Ronaldo'nun yaptığı sadece bir PR çalışması." diye konuştu.

"RONALDO'YU ORADA YERLER"

Ronaldo'nun Fransa'da bu yaşta oynayamayacağını ima eden Rami, "Ronaldo, şu anda Ligue 1'de oynasa onu yerler." ifadelerini kullandı.

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