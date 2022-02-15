Adil Gevrek'ten Süper Lig'e geri dönüş iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında öne geçtiği karşılaşmada Sivasspor'a 2-1 yenilerek kümede kalma yarışından uzaklaşan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor hazin sona bir adım daha yaklaştı.



Sumudica'yla yollarını ayırarak takımı Adem Büyük'e emanet eden sarı kırmızılılarda yaşanan kan değişimi beklenen reaksiyonu vermedi. Özellikle Adem'in yedek kulübesinde kenar yönetiminde bulunması saha içerisinde tecrübeli oyuncunun yokluğunun aranmasına neden oldu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerim, Adem'in yokluğunu saha içinde aradıklarını söyledi.



Ligde galip gelememe serisi 14 maça çıkan Doğu Anadolu ekibinin 25. hafta itibariyle küme düşme hattının üzerinde bulunan rakipleriyle puan farkı 11'e çıktı.



Matematiksel olarak hala şansı bulunan sarı kırmızılı ekibin, Sivas maçıyla birlikte öne geçtiği beşinci karşılaşmadan da puansız ayrılması ilerisi adına umutsuzluğa yol açıyor.



GÖREVE YENİDEN TALİP



Görevi bırakması için kendisine yapılan her türlü çağrıyı reddederek ısrarla başkanlığını sürdüren Adil Gevrek'in yakın çevresine gelecek sezon sarı kırmızılı kulübü yeniden Süper Lig'e çıkaracağının sözünü verdiği konuşuluyor. Mayıs ayında görev süresi dolacak olan Gevrek'in yapılacak olan seçimli kongrede yeniden başkan olacağı da gelen bilgiler arasında.



Malatyalılar nezdinde yeri ayrı olan Adem'in sezon sonuna kadar bu sorumluluğun altından ise nasıl kalkabileceği merakla bekleniyor. Adem Büyük'ün devre arası transfer sezonunda alacaklarından dolayı sözleşmesi boşa çıkan birçok takım arkadaşını sezon sonuna kadar takımda kalmaya ikna ettiği ve alacaklarının ödenmesi konusunda sorumluluk üstlendiği konuşuluyor.



Kulüpte ciddi para sıkıntısı yaşanırken, futbolcuların kalan haftalarda kulüpten alacaklarını alabilmelerinin yolu federasyonun galibiyet priminden geçiyor. Hal böyleyken futbolcu grubunun artık takımı ligde tutmak için değil, alınacak birkaç galibiyetle gelecek prim sayesinde ödemelerin yapılması için oynayacağı ifade ediliyor. (Busabah Malatya)





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